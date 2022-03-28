شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام لجمهورها فى الإسكندرية: أشكركم على ليلة مليانة فرح وحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الكبيرة أنغام الشكر لجمهورها فى مدينة الإسكندرية، بعد حفل أحيته فى عروس البحر المتوسط، وقالت أنغام عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"أهلي وحبايبي وجمهوري في اسكندرية اشكركم على ليلة مليانة فرح وحب قضيتها معاكم، ومن قلبي أتمنى نعيدها وانتم بألف خير".



الفنانة أنغام



انغام

ومن جهة أخرى تحدثت النجمة أنغام، في الجزء الثانى من حلقة برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، ويعرض على قناة On ، عن قصة أغنية " أكتبلك تعهد" و أغنية " بعتلى نظرة".

وقالت أنغام:" الأغنية فكرة بهاء الدين محمد و أضفت كوبليه كل اللي فاضل مني صوت وبهاء الدين محمد بيزعل لما بحكى اللي حصل، بس أنا قولت له اتكلم في الكوبليه التاني عن إيه أغلى حاجة عندي، ولو فضل هيكون هو الحاجة الوحيدة اللي أعيش بيها وهو صوتى".

وأضافت "الفكرة الخرافية بتاعت أغنية أكتبلك تعهد لكنه لم يكتب الكوبليه الثاني، ومع كلامنا كتب الكوبليه قويا وأغنية " بعتلى نظرة" كانت مهمة أوى في حياتى".