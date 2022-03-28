شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مؤتمر المسرح المستقل والمهمش فى مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مؤتمر المسرح المستقل والمهمش في مصر فاعلياته اليوم الإثنين، على المسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير، ومن المقرر أن يبدأ الحفل بكلمة الختام لمؤسسة المؤتمر الدكتورة دينا أمين في تمام الساعة الثانية مساءاً، ثم يليها مناقشة عن المسرح المجتمعي ومسرح الأطفال، ويشارك فيها كلاً من ليلي سعد، ياسمينة أبو يوسف، شريف الجزار والمحاورة الدكتورة دينا أمين .

كما سيتم عرض مسرحي لأطفال من مؤسسة تواصل ، ثم بعد ذلك عرض المشاركين بورشة الحكي ، ثم عرض المشاركين بورشة إعادة التمثيل ، ويلي ذلك توزيع الشهادات للمشاركين بالورش ، ويختتم اليوم بعرض " أرشيف حي " لنورا أمين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وبدأت حركة المسرح المستقل، في بداية تسعينيات القرن الماضي إذ ظهرت في مصر عشرات الفرق المسرحية المستقلة التي قدمت أعمالا مهمة وطليعية، وأقيم المهرجان الأول لهذه الفرق. ورغم ما مثلته هذه الفرق من إضافة لمسيرة المسرح المصري. فقد توارى معظمها الآن وتعثر. ولم يعد موجودًا منها إلا القليل الذى استطاع أن يدبر أحواله بنفسه. أو يحصل علي دعم من مؤسسات ثقافية أجنبية بمصر.