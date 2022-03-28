شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تنعى عهدي صادق: "كان طيب أوي وخفة دم مش عادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إيمي سمير غانم الفنان عهدي صادق،الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى، ونشرت ايمي صورة الفنان وعلقت عليها بـ " الله يرحمه ويغفرله، اشتغلت معاه في هبة رجل الغراب وكان فظيع طيب اوي، وخفة دم مش عادية ربنا يرحمه ويصبر اهله".



ايمي سمير غانم

كما نعت هند، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الفنان عهدي صادق، ونشرت هند عبر حسابها على فيس بوك، صورة لها من الطفولة رفقه والفنان عهدى صادق، وعلقت عليها:"من يوم ما فتحت عيني على الدنيا، ماعرفش غيره توأم روح لبابا، مش صاحب مش أخ، توأم روح، شوفته في بيتنا أكتر ما شوفته برة البيت".



حساب هند سعيد صالح

وأضافت هند سعيد صالح: من يوم وفاة بابا، وهو مش في طبيعته، والقريب منه عارف ده، آخر مرة اتقابلنا قبل تعبه، كنت بسألة أعدي عليك أخدك الساعة كام؟، قالي ماتتعبيش نفسك يا دودو، سعيد هيعدي عليا، أنا بحبك أوي أوي، من رحمة ربنا عليك وكرمه أنك ارتحت والله، وأنا وجعي زاد، لأن أبويا مات تاني النهاردة".



هند سعيد صالح

وتشيع أسرة الفنان الراحل جنازته الساعة الرابعة مساء اليوم الاثنين من الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة حسبما أعلنت سامية جاهين إبنة الشاعر صلاح جاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتبت:"موعد الجنازة الساعة 4 بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة".

وأضافت سامية جاهين:"عمو عهدي صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي."." حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط".

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.