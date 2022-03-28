شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفعه كريس روك.. ويل سميث مع زوجته وأبنائه فى Oscar after party "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى ويل سميث، لم يترك الخلاف يأخذ وقت أكثر من اللازم، بعدما ضجت المواقع بخبر صفعه لمقدم البرامج كريس روك في حفل الأوسكار إثر سخريته من زوجة سميث، وبعدما تصدر الخبر الصحف العالمية والسوشيال ميديا، نافس خبر أخر عن ويل سميث، علي تصدر العناوين الصحفية، وهو حضوره برفقة زوجته جادا سميث وأبنائه Oscar after party، وظهرت "جادا" متألقة للغاية، حيث غيرت إطلالة حفل الأوسكار، وارتدت فستان ذهبي زادها تألق عن فستان الحفل ذو اللون الأخضر.



ويل سميث وعائلته



ويل سميث يحتفل بعد فوزه بالاوسكار

يأتى هذا بعدما ترك النجم العالمي ويل سميث، وهو يصفع كريس روك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الجمهور والمشاهدين في حالة من الصدمة، لكنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها الممثل الكوميدي استعداء سميث لعمل رد فعل صادم.

خلاف ويل سميث وكريس روك

وحسب موقع الديلي ميل حدث خلاف من قبل منذ 5 سنوات بين ويل سميث وكريس روك بسبب النكات المتكررة على حساب سميث، ومن بين تلك المواقف، ما حدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2016، عندما تعرّض كريس لمشكلة بسبب استخدام زوجة ويل سميث كمادة مزحة في مونولوجه الافتتاحي الذي كان يتحدث عن الاختلاف بين نجوم السينما، ووقتها غضبت جادا ورفض ويل التعليق، ولم يتطرو رد الفعل الي الضرب مثلما حدث أمس في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ94.

ولم تقف سخريات كريس الكوميدية مع ويل سميث في 2016، بل تكررت حسب تقرير الديلي ميل في 2018، حيث نشر كريس نشر تعليقًا مثيرًا للجدل حول سميث على وسائل التواصل الاجتماعي والذي سلط الضوء على زواجه السابق، وذلك بعد أن نشر النجم العالمي صورة يتمنى فيها عيد ميلاد سعيد لزوجته السابقة شيري زامبينو، إذ كتب كريس تعليقًا تصدر عنوانين الصحف قال فيه: "واو.. لديك زوجة متفهمة جدا".

وعلي جانب اخر أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس لصحيفة Variety، أن كريس روك رفض تقديم بلاغ للشرطة بعد مشاجرة مع ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94.

وكان ويل سميث، قد صعد إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022 وصفع روك بعد أن أدلى الممثل الكوميدي بمزحة عن جادا بينكيت سميث.

وجاء في بيان من قسم شرطة لوس أنجلوس: "كيانات التحقيق في شرطة لوس أنجلوس على علم بالحادث الذي وقع بين شخصين خلال حفل جوائز الأوسكار، وتضمنت الحادثة صفع فرد لآخر، إلا أن الشخص المعني رفض تقديم بلاف للشرطة، و إذا رغب الطرف المعني في تقرير الشرطة في وقت لاحق ، فستكون دائرة شرطة لوس أنجلوس متاحة لفتح تحقيق ".

وأُسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، لعام 2022، والذي شهد واقعة غريبة من نوعها، حيث ألقى كريس روك دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها علي جادا سميث زوجة ويل سميث، حيث قال إنه ينتظر مشاهدتها في جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذي يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية وهو الفيلم الذي لعبت بطولته ديمي مور.. المزحة لم تأت علي هوى ويل سميث والذي صعد علي مسرح الاكاديمية ولكم كريس روك في وجهه وسط دهشة الحضور الذي تخيل أنها مزحة، لكن الأمر اتضح أنها لكمة حقيقية خاصة عندما عاد ويل سميث إلى مقعده وصرخ "ابقي اسم زوجتي بعيدا عن فمك".