شكرا لقرائتكم خبر عن مالك يا صاحبى احكى لى.. كواليس "فاتن أمل حرب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد ثروت عن فيديو من كواليس مسلسل "فاتن امل حرب" بطولة النجمة نيللي كريم والذي من المقرر عرضه خلال دراما رمضان، وظهر ثروت في فيديو تيك توك برفقة نيللي والممثلة جيلان علاء، وهم يغنون الأغنية الشعبية "مالك يا صاحبي احكيلي".



نيللى كريم وجيلان علاء

ويعد مسلسل "فاتن أمل حربى" من الأعمال المرتقبة في دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأن الجمهور يحب مشاهدة نيللى في الأعمال الاجتماعية الدرامية، وهو ما كشفه برومو العمل الذى تم طرحه منذ أيام، والذى أظهر تعرض نيللى للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها في حضانة أبنائها.

وتعتمد أحداث المسلسل على عدد من الشخصيات الرئيسية، تتصدرها فاتن (نيللى كريم) التي تجسد دور موظفة في الشهر العقارى، وطليقها سيف (شريف سلامة) الذى يعمل مدير مصنع ملابس، وهالة صدقى وهى موظفة في الشهر العقارى وزميلة نيللى كريم في العمل، ومحمد الشرنوبى الذى يعمل مدرس أزهرى، وخالد سرحان الذى يجسد دور قاض، ومحمد ثروت في دور محامى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.