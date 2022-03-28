شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون عهدى صادق: وداعا المعجون بالإنسانية والمودة والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الفنان عهدى صادق، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

وغرد النجم نبيل الحلفاوى، قائلا:" وداعا للفنان الرقيق الملتزم المحترم المهذب المعجون بالإنسانية والمودة والمحبة عهدى صادق رحمه الله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".

وكتب النجم أحمد فهمى، قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير عهدى صادق تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته"، وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين:" رحمك الله يا عم عهدي في الجنة ان شاء الله".

وقالت الفنانة ندى بسيونى:" وداعا الفنان العظيم عهدي صادق صاحب البصمة الخاصة دائما والطلة المحببة للجمهور، رحل بجسده لكن يبقى خالدا بأعماله التي تمثل علامات في الفن والدراما المصرية خالص العزاء لأهله وذويه وجميع محبيه".

عهدى صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.



أحمد فهمى



رانيا ياسين



محمد عبد الرحمن



نبيل الحلفاوى