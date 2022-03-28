تفاصيل نقل عبدالرحمن أبو زهرة إلى المستشفى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد العازف الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، قيامه بإجراءات نقل والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إلى المستشفى الجديد.

عازف البيانو أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "في الطريق حاليا إلى مستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة، بعد إنهاء إجراءات نقل الوالد إلى المستشفى، بسبب عدم وجود أي تغير في حالته الصحية، منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، غائبا عن الوعي، وكسر في الحوض، إلى جانب معاناته من فيروس بالمعدة".

وتابع: "للأسف رغم وجود الوالد ما يزيد عن الثلاثة أيام، غائبا عن الوعي في العناية المركزة، لم نر المتابعة التي تستحقها حالته من أطباء التخصص، إلى جانب اكتشافنا إصابته بفيروس في المعدة، خلال التواجد بالمستشفى".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، لتفاصيل نقل والده، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحلة في سيارة الإسعاف من الدقي إلي مصر الجديدة في اكتر من ساعة مش عارف اقول ايه للناس اللي بتكسر علي عربية الاسعاف ومش بتفتح اي طريق، ربنا يشفيك يا بابا".