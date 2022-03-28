تفاصيل نقل عبدالرحمن أبو زهرة إلى المستشفى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكد العازف الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، قيامه بإجراءات نقل والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إلى المستشفى الجديد.
عازف البيانو أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "في الطريق حاليا إلى مستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة، بعد إنهاء إجراءات نقل الوالد إلى المستشفى، بسبب عدم وجود أي تغير في حالته الصحية، منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، غائبا عن الوعي، وكسر في الحوض، إلى جانب معاناته من فيروس بالمعدة".
وتابع: "للأسف رغم وجود الوالد ما يزيد عن الثلاثة أيام، غائبا عن الوعي في العناية المركزة، لم نر المتابعة التي تستحقها حالته من أطباء التخصص، إلى جانب اكتشافنا إصابته بفيروس في المعدة، خلال التواجد بالمستشفى".
نجل عبدالرحمن أبو زهرة، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، لتفاصيل نقل والده، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحلة في سيارة الإسعاف من الدقي إلي مصر الجديدة في اكتر من ساعة مش عارف اقول ايه للناس اللي بتكسر علي عربية الاسعاف ومش بتفتح اي طريق، ربنا يشفيك يا بابا".
أحمد أبو زهرة، في تصريح لـ"الخليج 365"، كشف عن نقل والده إلى المستشفى، يوم الأربعاء الماضي، قائلا: "والدي غايب عن الوعي بقاله ٣ أيام، للآسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".
ونشر أحمد أبو زهرة على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" صورة تجمعه بوالده عبدالرحمن أبو زهرة، وعلّق: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير".
من ناحية أخرى، ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.