إيرادات الأحد.. "من أجل زيكو" الثالث و"11:11" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصلت الأفلام الستة الموجودة في دور العرض السينمائي المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمس الأحد 27 مارس، وهي: حامل اللقب، من أجل زيكو، الجريمة، 11:11، تماسيح النيل، قمر 14، وحققت مجتمعة إيرادات بلغ 183 ألفًا و759 جنيها.

احتل فيلم "الجريمة" المركز الأول بعد تحقيقه 66 ألفًا و637 جنيها، وفي المركز الثاني جاء فيلم "حامل اللقب" محققًا 48 ألفًأ و604 جنيهات، وفي الترتيب الثالث يأتي فيلم "من أجل زيكو" وحقق 47 ألفًا و593 جنيها.

وذهب المركز الرابع لفيلم تماسيح النيل والذي بلغ إيراده أمس 10 آلاف و452 جنيها، وكان الترتيب الخامس من نصيب فيلم قمر 14، بعد تحقيقه 6 آلاف و679 جنيها، ليأتي في المركز الأخير فيلم "11:11" وحقق 3 آلاف و794 جنيها.