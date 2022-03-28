خاص| تفاصيل غناء الراحل أحمد حلاوة في كواليس أحد أعماله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المخرجة جاسمين عمرو عرفة، تفاصيل مقطع الفيديو، الذي ظهر به الفنان الراحل أحمد حلاوة، وهو يقدم أغنية "علشان الشوك اللي في الورد"، في كواليس التصوير.

المخرجة جاسمين عمرو عرفة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدثت عن مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة: "رحمه الله، الفنان أحمد حلاوة، كان دائما ما تكون كواليس العمل معه جميلة، وكلها خفه دم، بتعليقاته الضاحكة مع الجميع، ولهذا كنا نحب دوما نلتف حوله".

وتابعت: "الفيديو، من كواليس تصوير مسلسل (السر)، وفيلم("بيكيا)، وكنت المنتجة في العملين عام 2018، وغنى لنا في الكواليس، أغنية (علشان الشوك اللي في الورد) بطريقته الكوميدية الجميلة".

الفنان أحمد حلاوة، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم الاثنين، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بصلاح سالم، بالمجمع الإسلامي - الشيخ زايد.