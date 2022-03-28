خاص| نقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى مستشفى آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد العازف الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، قيامه بإجراءات نقل والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إلى مستشفى آخر.

عازف البيانو أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أقوم حاليا بإنهاء إجراءات نقل الوالد إلى مستشفى اخر، بسبب عدم وجود أي تغير في حالته الصحية، منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، غائبا عن الوعي".

وتابع: "للأسف رغم وجود الوالد ما يزيد عن الثلاثة أيام، غائبا عن الوعي في العناية المركزة، لم نر المتابعة التي تستحقها حالته من أطباء التخصص".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة، في تصريح لـ"الخليج 365"، كشف عن نقل والده إلى المستشفى، يوم الأربعاء الماضي، قائلا: "والدي غايب عن الوعي بقاله ٣ أيام، للأسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".

ونشر أحمد أبو زهرة على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" صورة تجمعه بوالده عبدالرحمن أبو زهرة، وعلّق: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير".

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، وظهر ضيف شرف مسلسل "موضوع عائلي".