رمضان 2022.. مؤلف المشوار يكشف لمصراوي حقيقة تشابه أحداثه مع فيلم "المشبوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ما هي حقيقة تشابه أحداث مسلسل "المشوار"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفيلم "المشبوه" الذي قدمه الفنان عادل إمام؟، سؤال فرض نفسه عقب طرح برومو المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

الكاتب محمد فريد "مؤلف مسلسل المشوار"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الجدل المثار حول تشابه العملين، قائلا: "لا يوجد أي تشابه بين المسلسل والفيلم، باستثناء أن اسم البطل في العملين (ماهر)".

وتابع: "مع تقديري للفيلم وصناعه، أقول ان كل أحداث المسلسل، مختلفة تماما".

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين، والمؤلف محمد فريد.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" النجوم والنجمات: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، محمد عبده، والطفل محمد العزازي، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر.

فيلم "المشبوه" أنتج عام 1981، من تأليف إبراهيم الموجي، وإخراج سمير سيف، وشارك في بطولته، عادل إمام، و سعاد حسني، وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، وفؤاد أحمد، وعلي الشريف، ونعيمة الصغير، وكريم عبدالعزيز، الذي قدم شخصية الطفل "علي".