كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 03:54 مساءً - طرحت قناة القاهرة والناس عبر قناتها الرسمية على يوتيوب البرومو الدعائي لحلقات برنامج ” حبر سري ” المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل والكشف عن بعض الضيوف التي ستتم إستضافتهم ومنهم الفنانة ” شيرين رضا ” .
وظهرت شيرين رضا في البرومو أثناء عرض سؤالا عليها حول إنسحاب الفنان ” مصطفى درويش ” من فيلم الملحد التي تشارك في بطولته .. لترد قائلة : ” الممثل ده معرفش هو مين بصراحة ” .
ومن جانبه خرج مصطفى درويش بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على ذلك مهاجما الفنانة شيرين رضا .
فكتب ساخرا منها : ” معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين ” .
يذكر أن الفنان مصطفى درويش كان قد أعلن منذ فترة انسحابه من المشاركة في فيلم ” الملحد ” اعتراضا على تصريحات مؤلف العمل ” إبراهيم عيسى ” التي أثارت حالة من الجدل حول الإسراء والمعراج .
وقال : ” قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد، الذي صوّرت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو عيسى لأنه واضح أنّ هذه الحرب ممنهجة ” .
وتابع : ” أنا لا أقبل أبداً أن أكون أداةً للحرب ضد ديني مهما كان الثمن .. آسف جداً وأعتذر لكل فريق العمل .. لن أكمل في هذا القرف ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم متبادل بين شيرين رضا ومصطفي درويش .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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