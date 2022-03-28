” سعيد صالح هيعدي عليا ” .. هند سعيد صالح تنعي وفاة عهدي صادق وتكشف عن كلماته الأخيرة لها

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 03:54 مساءً - نعت ” هند سعيد صالح ” إبنة الفنان الراحل ” سعيد صالح ” وفاة الفنان ” عهدي صادق ” الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 71 عاما .

ونشرت هند سعيد صالح صورة لها من مرحلة الطفولة تجمعها بالفنان الراحل عهدي صادق عبر حسابها على فيس بوك والتي أرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حزنها الكبير على رحيله كما كشفت عن تفاصيل علاقته القوية بوالدها .

فكتبت قائلة : ” من يوم ما فتحت عيني على الدنيا معرفش غيره توأم روح لبابا، مش صاحب مش أخ، توأم روح .. شوفته في بيتنا أكتر ما شوفته برة البيت .. من يوم وفاة بابا وهو مش في طبيعته والقريب منه عارف ده ” .

وتابعت : ” آخر مرة اتقابلنا قبل تعبه كنت بسأله اعدي عليك اخدك الساعة كام؟، قالي متتعبيش نفسك يا دودو سعيد هيعدي عليا، سكتت شوية وسألته انهي سعيد يا عمو؟ ، قالي سعيد صالح يا غلباوية ” .

وأضافت : ” وسكت شوية وافتكر إن بابا مات من سبع سنين وقالي أنا آسف يا دودو قصدي جمال عبد الحميد جايلي في الطريق .. أنا بحبك أوي أوي .. من رحمة ربنا عليك وكرمه إنك ارتاحت والله وأنا وجعي زاد لأن أبويا مات تاني النهاردة ” .