فنانة مصرية : ” بقالي فترة مكتئبة ومش متظبطة نفسياً “

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 03:54 مساءً - كشفت الفنانة ” أميرة هاني ” من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى .

فنشرت أميرة هاني صورة لها ظهرت بها وهي نائمة على سرير المرض من داخل المستشفى .

وكتبت في تعليقها عليها : ” من غير أي دراما الصورة دي من 6 ساعات، والحمد لله أنا دلوقتي بخير وصحة .. بس عايزة أقول لكم إن قبل الست ساعات دول أنا كنت بضحك بس ضغط معين عليا زيادة خلى جسمي يفقد توازنه ” .

وتابعت : ” اكتشفت إن الإنسان لحظة هي لحظة ما بين الضحك وإنك تقع عشان نحمد ربنا على نعمة الصحة ونعم كتيرة احنا واخدينها ضمان، وعامةً أنا الحمد لله بفضل ربنا ودعا أهلي أنا في البيت وبضحك زي القرود ” .

وأضافت أميرة هاني : ” بس حبيت أقولكوا إن مفيش حاجة في الدنيا تسوي جنب صحتك وإنك تحمد ربنا على أهم نعمة هي راحة البال وماتسمحش لمواقف سلبية بتمر فحياتنا تاخدها على أعصابك ” .

واختتمت منشورها قائلة : ” الدكتور قالي إني ممكن أخرج اتعشى بكرة ف أحلى مكان .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مش هقصر في حق أعصابي وصحتي تاني عشان الصحة نعمة من ربنا حبيبي ” .