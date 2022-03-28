كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 03:54 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” بتغريدة عبر حسابها على موقع تويتر في التعليق الأول لها بعد أيام من مطالبة إبنها لمتابعيه بالدعاء لوالدته بالشفاء دون الكشف عن تفاصيل وعكتها الصحية .
فكتبت حنان ترك في تغريدتها : ” لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، ولا البوح لله في كل ضائقة ” .
وتابعت : ” لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل، لا يمكن أن يهزم مرء كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله) ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطالبة إبنها بالدعاء لها .. حنان ترك تثير قلق متابعيها : ” لا أدري كيف ستكون أيامي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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