وفاة المغني الأمريكي كيث مارتن عن 55 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فارق المغني الأمريكي الشهير كيث مارتن الحياة يوم الجمعة في 25 آذار/ مارس 2022 في مكان إقامته في الفلبين، بحسب تقرير صادر عن مركز الشرطة المحلية هناك.

وورد في تقرير شرطة إيستوود في منطقة كويزون بالفلبين، أنه قد ورد بلاغ من سكان المجمع السكني الذي يعيش فيه الراحل عن رائحة نفاذة قادمة من إحدى الوحدات في الطابق السادس في الساعة 7:15 صباحاً.

وبعد حضور الشرطة وعمال المبنى والدخول إلى الشقة تم العثور على جثة كيث مارتن في الداخل ملقاة على السرير، حيث رجح شهود عيان لصحيفة The Philippine Star أن يكون كيت مارتن قد توفي منذ نحو أسبوع.

وبحسب السلطات فإن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة سبب الوفاة، إن كانت طبيعية أو ضمن إطار القتل.

وعاش كيت مارتن في الفلبين مدة زمنية طويلة حيث انتقل إليها عام 2004 ليعمل كمنتج في EMI Philippines وذلك بهدف تطوير ومساعدة الفنانين الآسيويين.

وكان آخر ظهور علني للراحل في حفل زفاف المغني داريل أونغ وزوجته ديا فورميليزا في 12 آذار/ مارس المنصرم في مدينة أنتيبولو الفلبينية، حيث قام بالغناء في حفل الزفاف.

وبعد الإعلان عن خبر وفاته ضجت مواقع التواصل الاجتماعي به، وكتب العديد من نجوم العالم عبارات تستذكر الراحل وأغانيه، ومنهم المغنية الفلبينية كيلا والمغني الفلبيني داريل أونج والمغني كريس لورانس، إضافة إلى الممثلة الفلبينية شيري باتيستا.

كيث مارتن مغني وكاتب أغانٍ ومنتج أسطوانات أمريكي، ولد في 22 أيلول/ سبتمبر عام 1966 في واشنطن ونشأ في عائلة موسيقية بامتياز ما ساهم بتبلور موهبته، وأصدر أول ألبوم له Long Overdue عام 1995.

واشتهر في أغنية Because Of You، وقد عرف شهرة كبيرة في التسعينات، خاصة بعد أن كانت أغنيته Never Find Someone Like ضمن أغاني فيلم “Bad boys”.