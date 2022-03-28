أول تعليق لـ حنان ترك بعد تعافيها من فيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تعليق لها بعد تعافيها من فيروس كورونا، نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، كاشفة عن حالتها الصحية.

وقالت حنان ترك في تغريدتها: “لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله… ولا البوح لله في كل ضائقة… لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل”. وأضافت: “لا يمكن أن يُهزم شخص كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله)”.

وكانت حنان ترك قد أعلنت عن تعافيها من فيروس كورونا الذي أُصيبت به، حيث كتبت عبر حسابها في “تويتر”: “الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعاً بالصحة والعافية”. وأضافت: “وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعاً بالصحة والسعادة والأمن والأمان”.