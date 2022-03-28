أحمد حلمي خلف ميكروفون الإذاعة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحلّ الممثل أحمد حلمي ضيفاً على جمهوره خلال شهر رمضان، ولكن خلف ميكروفون الإذاعة، حيث قارب على الانتهاء من تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي “العصمة في إيدي”، وهو من تأليف وإخراج مجدي الدكش، ويشاركه هنا الزاهد وإدوارد ومي كساب، ومن المقرر عرضه عبر إذاعات راديو النيل.

وتناقش أحداث المسلسل قضايا الزواج والمتزوجين بأسلوب لايت كوميدي واجتماعي، ويجسد أحمد حلمي خلال الأحداث شخصية رجل متزوج من هنا الزاهد وتدور بينهما مفارقات في حياتهما اليومية.

ويحرص أحمد حلمي منذ عام 2007 على التواجد خلال الشهر الكريم من خلال المسلسلات الإذاعية، حيث قدم المسلسل الإذاعي “صلاح الخير”، وشاركه في بطولته الفنانون هنا شيحة، وعزت أبو عوف، وإدوارد، وميمي جمال، لينطلق أحمد حلمي في المشاركة الدرامية من خلال الإذاعة في شهر رمضان وخارجه، حيث قدم خلال مشواره الكثير من الأعمال الإذاعية منها، “يا خميس يا جمعة”، و”يا أنا يا انت”، و”اطلبيني من بابا”، و”جرى إيه يا عمر”، و”زكي لاكي”، و”أزمة نفسية”، و”إحنا صغيرين أوي يا ماندو”، و”مين معايا”، و”وش في وش”، و”لمس أكتاف”.

كمت قدّم أحمد حلمي 5 مسلسلات إذاعية بمشاركة زوجته النجمة المصرية منى زكي منذ عام 2010 وحتى 2017، وهي “مشاكسة حرة”، و”منحوس ونصف”، و”فيلا الباشا”، و”عايش بطولو”، وآخر عمل إذاعي جمعهما كان مسلسل “شطة هندي”.

على صعيد آخر، يواصل أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد “العيل”، ويجسد في الفيلم دور اختصاصي اجتماعي ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، فيتعرض لكثير من المواقف، إذ تتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة فيلم “العيل” إلى جانب أحمد حلمي النجوم عمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وروبي، ونور إيهاب، وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.