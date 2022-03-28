نيللي كريم حديث السوشيال ميديا بمشاهد مؤثرة لـ فاتن أمل حربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت الفنانة المصرية نيللي كريم الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “فاتن أمل حربي”، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

وظهرت نيللي كريم خلال البرومو في ثوب سيدة تعاني أزمة كبيرة بسبب زوجها البلطجي الذي يلعب دوره الفنان شريف سلامة، وتضطر للجوء الى القضاء لتطالب بحقوق ابنتيها.

وتعاطف عدد كبير من المتابعين مع شخصية “فاتن أمل حربي” التي تلعب دورها نيللي كريم في المسلسل، وهو ما ضاعف من حماس الجمهور لمشاهدة العمل في رمضان.

وتتناول أحداث مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهها بطلة العمل حتى تتخلص من زوجها وترفع عليه دعوى نفقة لابنتيها… وهو من بطولة: شريف سلامة، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.