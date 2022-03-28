وفاة والدة الفنان خالد عبد الرحمن والنجوم يواسونه في رحيلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت والدة الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، أمس، ونعاها الأخير، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، كما نعاها العديد من النجوم والمشاهير

ونشر خالد عبد الرحمن تغريدة قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة. رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك. رحلت من دار فناء إلى دار بقاء عندك يا أرحم الراحمين”.

واستقبل خالد عبد الرحمن رسائل التعازي في وفاة الراحلة والدته، من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر نعي والدته عبر حسابه على “تويتر”.

فيما قدم العديد من النجوم والمشاهير أيضا التعازي للفنان السعودي منهم الفنان فهد مطر الذي علق قائلاً: “عظم الله أجركم وجبر مصيبتكم وغفر الله لوالدتكم ورحمها وأسكنها فسيح جناته”، كما علق كذلك سامي الجابر لاعب كرة القدم السابق فكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته عزائي لك وللأسرة الكريمة”.

فيما عزت النجمة أنغام، وغردت في ردها على خبر الوفاة فقالت: “عَظّم الله أجرك أستاذ خالد، ورحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته ويصبرك علي فراقها”.

كما نعت والدة الفنان خالد أيضاً النجمة نوال الكويتية، وغردت معزية، فقالت: “عظّم الله أجركم أخوي خالد، واسأل الله أن يسكنها فسيح جنّاته وإن يغفر لها وللمسلمين جميعاً، وإن يُلهمكم جميعاً الصّبر والسّلوان”.

ودعا الفنان رابح صقر لوالدة الفنان خالد عبد الرحمن بالرحمة فقال: “عظم الله أجرك ياخوي الغالي وأحسن الله عزاءك. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

وقال أيضاً الفنان فهد الكبيسي في وفاة الوالدة: “عظم الله أجركم أخوي الغالي بونايف غفر الله لها ورحمها واسكنها فسيح جناته إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وواسى أيضاً الفنان عبد الله الرويشد، الفنان عبد الرحمن بوفاة والدته فقال: “عظم الله أجرك أخوي بونايف الله يرحمها ويغفر لها إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكان آخر ظهور لخالد عبد الرحمن خلال حفله الذي أقيم في شهر مارس (آذار) الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وحمل عنوان “ليلة مخاوي الليل”، حيث أبدع الفنان السعودي في الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض سيتي بالعاصمة السعودية، وقدم باقة من روائعه الغنائية التي قدمها طوال مسيرته الطويلة والتي كان من بينها أغنية “ظن”، كما قدم النجم الكبير كل من أغنية “يا عذابي”، و”أنساك”.

وترافق حفل خالد عبد الرحمن في موسم الرياض مع إقامة متحف للفنان السعودي الذي وجود فيه مجموعة من مقتنياته الفخمة والنادرة والتي أثارت إعجاب الجمهور، وقدم الفنان خالد عبد الرحمن الشكر لشركة بنش مارك المنظمة لهذه الليلة الاستثنائية وعلى رعايتها له.