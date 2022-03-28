من جديد .. الموت يفجع الوسط الفني المصري

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 12:54 مساءً - أعلن الفنان ” منير مكرم ” عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان ” عهدي صادق ” عن عمر ناهز 71 عاما .

فكتب منير مكرم في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” الدوام لله .. أخي وحبيبي عهدي صادق ” .

فيما نعت ” سامية جاهين ” إبنة الشاعر الراحل ” صلاح جاهين ” وفاة عهدي صادق من خلال حسابها على فيس بوك كاشفة عن موعد ومكان جنازته الذي تقرر أن تكون في تمام الساعة 4 بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة .

فقالت : ” عمو عهدي صادق خلاص ارتاح، كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض ” .

وتابعت : ” لكن مفيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي .. هتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط ” .

وكان الفنان عهدي صادق قد تدهورت حالته الصحية منذ أيام وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى العناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى .