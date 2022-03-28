شمس الكويتية تصف ويل سميث بـ “الرجل الحقيقي”.. واحلام تؤكد ان كريس روك “يستحق الضرب”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 11:54 صباحاً - أشادت الفنانة شمس الكويتية بتصرف الممثل العالمي ويل سميث وضربه زميله الفكاهي كريس روك على مسرح توزيع جوائر الاوسكار دفاعا عن زوجته جادا بينكيت سميث بينما اكدت الفنانة الاماراتية احلام ان كريس روك يستحق الضرب.

وقالت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها على تويتر تعليقا على الخبر: “اشتقت اشوف خبر عن رجل حقيقي في هذا الكوكب التعيس. شكرا ويل سميث حققتلي الامل”.

أما احلام فقد كتبت تعليقا على تغريدة للصحافية ايمان ابراهيم: “يستحق الضرب بلا انسانيه”.