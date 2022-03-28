إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأمير فيليب بحضور أفراد العائلات المالكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور عام على رحيل دوق أدنبرة الأمير “فيليب”، الذي توفي في 9 أبريل من العام الماضي، عن عمر 99 عاماً، ستُحيي العائلة المالكة الذكرى السنوية الأولى لوفاته غداً الثلاثاء 29 مارس.

ونظراً لقيود كوفيد في ذلك الوقت، تم تغيير الخدمة الجنائزية وتقليص عدد الحضور في الجنازة لـ30 فرداً فقط، كانت على رأسهم الملكة “إليزابيث” التي ظهرت في الكنيسة تجلس بعيداً من زوجها بعد سبعة عقود سوياً.

في فبراير من هذا العام، أعلن قصر باكنغهام عن خدمة الشكر على حياة الأمير “فيليب” والتي ستقام في وستمنستر أبي في 29 مارس 2022. فمن سيكون من أعضاء العائلة المالكة في الحضور؟

من المتوقع أن تحضر الملكة خدمة الأمير “فيليب” التذكارية، على الرغم من عدم تأكيد هذا. في فبراير الماضي، أصدر قصر باكينغهام بياناً بإصابة الملكة بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، ومنذ ذلك الحين، أخذت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً أداء معظم مهامها افتراضياً.

بينما طار الأمير “هاري” من الولايات المتحدة في أبريل من العام الماضي لحضور جنازة جده، فهو لن يحضر خدمة الشكر لجده.

في وقت سابق من هذا الشهر، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمير “هاري” أنه ” ودوقة ساسكس “ميغان ماركل”، لن يحضرا ذكرى وفاة الأمير “فيليب”.

ويأتي ذلك بعد أن بدأ “هاري” تحدياً قانونياً ضد وزارة الداخلية في وقت سابق من هذا العام بعد إخباره أنه لن يحصل على نفس المستوى من الأمن عند العودة من الولايات المتحدة، على الرغم من تقديمه لدفع ثمنه بنفسه.

قال ممثل قانوني لـ”هاري” سابقاً إنه يود إحضار طفليه؛ “آرتشي” و”ليليبت”، إلى المملكة المتحدة لكنه يخشى أن يكون ذلك خطيراً للغاية. وأضاف المتحدث باسمه أنه يأمل في زيارة الملكة قريباً.

المالكة الأوروبية حضور حفل تأبين الأمير فيليب وهم: الملك “فيليب” والملكة “ليتيزيا” من إسبانيا، الأميرة “بياتريكس”، الملك “ويليم ألكسندر” والملكة “ماكسيما” من هولندا، الملك “فيليب” والملكة “ماتيلد” من بلجيكا، الملكة “مارجريت” ملكة الدنمارك، الملك “كارل السادس عشر غوستاف” والملكة “سيلفيا” من السويد، راعية التاج الروماني “مارغريتا” والأمير رادو من رومانيا.

وكان الأمير “فيليب” مرتبطًاً بالعديد من العائلات الملكية في جميع أنحاء أوروبا. وُلِد في اليونان عام 1921 لعائلتين ملكيتين يونانيتين ودانمركية، وهو ابن الأمير “أندرو” أمير اليونان والدنمارك والأميرة “أليس” أميرة باتنبرغ، وهي حفيدة حفيدة الملكة “فيكتوريا”. قبل الزواج من الملكة”إليزابيث”، تخلى عن جميع ألقابه الملكية التي كان يحملها.

ومن المتوقع أيضاً أن يحضر أعضاء أسرة الأمير “فيليب” الباقون على قيد الحياة من ألمانيا.

نعم. بالإضافة إلى أفراد العائلة المالكة والعائلات المالكة الأجنبية وعائلة الأمير “فيليب” وأصدقائه، أعلن قصر باكنغهام أن الخدمة ستضم أكثر من 500 ممثل عن رعاة وجمعيات دوق إدنبرة، مما يعكس اتساع نطاق القضايا والمصالح الخيرية التي يدعمها الأمير “فيليب”، وتقديراً لمن يواصل عمله.

بالإضافة إلى ذلك، ممثلو حكومة المملكة المتحدة، القوات المسلحة والإدارات المفوضة، المفوضون الساميون للمملكة، ممثلون عن أقاليم ما وراء البحار، ممثلون عن الملكة ودوق إدنبرة، ممثلون من انتماءات فوج الدوق في المملكة المتحدة والكومنولث، وكذلك رجال الدين.