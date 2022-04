بيونسيه تفتتح حفل الأوسكار مع ابنتها.. أداء مبهر عبر الأقمار الاصطناعية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتحت نجمة موسيقى البوب بيونسيه حفل الأوسكار الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، في دورته الرابعة والتسعين، أمس الأحد في حفل مباشر نقلته قناة ABC التلفزيونية من مسرح “دولبي” في لوس أنجلس.

وقدّمت beyonce بصحبة ابنتها بلو أيفي البالغة من العمر 10 أعوام، أغنية Be Alive عبر الأقمار الاصطناعية من ملعب تنس كومبتون، بينما قدمتاها إلى الحفل في المسرح لاعبتا كرة المضرب فينوس وسيرينا ويليامز.

وكانت أغنية Be Alive مرشحة لأفضل أغنية أصلية من فيلم King Richard، والذي يدور حول ريتشارد ويليامز والد الأختين ويليامز، في مواجهة Dos Oruguitas للين مانويل ميراندا، وDown To Joy لفان موريسون، وSomehow You Do لديان وارين، وNo Time To Die لبيلي أيليش التي حصدت الجائزة في النهاية.

وفاز الممثل الأميركي ويل سميث بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “الملك ريتشارد”، ليحصد أول أوسكار له خلال 30 عاماً من التمثيل، وبعد 10 ترشيحات.

ويُذكر أن حفل بيونسيه كان الأول لها منذ حفل توزيع جوائز “غرامي” التاسع والخمسين في عام 2017، عندما قدمت أغاني من ألبومها لعام 2016 Lemonade أثناء حملها بالتوأمين رومي وسير.