هايدي موسى تنضم لنجوم شارات دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت نجمة ستار أكاديمي هايدي موسى لنجوم شارات المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022، بعد تعاقدها على غناء افتتاحية مسلسل تتر «وجوه»، من بطولة حنان مطاوع.

وأكدت هايدي موسى أن أغنية التتر باسم “متفصلة على الجرح” ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.

مسلسل “وجوه” مكون من حكايتين مختلفتين في 15 حلقة لكل منهما، الأولى “وش تالت” من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبدالمغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج.

الحكاية الثانية تحمل اسم “وجوه”، من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج أحمد حسن، مع الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل وغيرهما.

يذكر ان مسلسلات موسم رمضان 2022 ستشهد عودة النجم علي الحجار بعد غياب طويل حيث تعاقد على تقديم شارة مسلسل “جزيرة غمام” من بطولة طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، كما تقدم النجمة أنغام شارة مسلسل “فاتن أمل حربي” للنجمة نيللي كريم، وتعاقدت نانسي عجرم على غناء شارة مسلسل “يوتيرن” للنجمة ريهام حجاج، ويقدم محمد محيي أغنية مسلسل “انحراف” من بطولة روجينا، كما يقدم حمادة هلال شارة مسلسله “المداح 2″، بعنوان “صاحب المدد” من كلمات سارة سعيد، وألحان مصطفى شكري، ومن المقرر أن يقدّم أحمد سعد تتر مسلسل “توبة” من بطولة شقيقه عمرو سعد وصبا مبارك.