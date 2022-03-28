أكاديمية الفنون تستنكر العنف بعد صفعة ويل سميث لـ كريس روك والأخير يرفض بلاغ الشرطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقف وراء حفل توزيع جوائز الأوسكار بياناً عبر حسابها الرسمي على تويتر، تستنكر فيه أعمال العنف، قائلة: “الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل. يسعدنا أن نحتفل الليلة بالفائزين بجوائز الأوسكار الـ94، والذين يستحقون هذه اللحظة من التقدير من أقرانهم ومحبي الأفلام حول العالم”.

وجاء هذا البيان بعد حادثة صفع “ويل سميث” لمقدم الحفل “كريس روك” على وجهه، أمام الجمهورعلى خشبة المسرح، خلال البث المباشر للحفل بعد إهانة “روك” لزوجة “سميث” علناً . هذا، ولم تذكر الأكاديمية ما إذا كان “سميث” ستتم دعوته مرة أخرى لحضور أحداث مستقبلية للأوسكار. كما لم يعلق “سميث” و”روك” علناً بعد.

وقرر “كريس روك” عدم تقديم بلاغ للشرطة ضد “ويل سميث” بعد أن صفعه على وجهه على خشبة المسرح- على الأقل في الوقت الحالي، بينما لا يزال أمام “روك” ما يصل إلى ستة أشهر لتقديم تقرير. أكدت المصادر لموقع Deadline، أن ضباط إدارة شرطة لوس أنجلوس في مكان الحادث في الحدث الخاضع لحراسة مشددة في مسرح دولبي تحدثوا مع “روك” بعد فترة وجيزة من انتهاء البث التلفزيوني ABC. إذا كان “روك” قد قدم بلاغاً إلى دائرة شرطة لوس أنجلوس ووُجهت إلى “سميث” تهمة الاعتداء، فقد يواجه الفائز الجديد بجائزة الأوسكار ما يصل إلى ستة أشهر خلف القضبان وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار. في ولاية كاليفورنيا، يتم تصنيف الاعتداء البسيط على أنه جنحة.

لحظة توتر عالية شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ94، عندما صعد “ويل سميث” على المسرح وصفع “كريس روك” المشارك في تقديم الحفل، وذلك بعد أن سخر “كريس روك” من “جادا بينكيت سميث” زوجة “ويل سميث” التي ظهرت في الحفل حليقة الرأس بسبب إصابتها بمرض الثعلبة، وهو ما أغضب الممثل الأمريكي وزوجته. أثناء مشاركة “كريس روك”، 57 عاماً، في تقديم الحفل، مزح حول شعر “جادا” قائلاً إنه يتطلع إلى رؤيتها في الفيلم الحربي G.I. Jane 2، مشيراً عندما حلقت “ديمي مور” شعرها في الفيلم عام 1997، حيث يدور الفيلم حول امرأة تنضم إلى القوات البحرية العسكرية وتضطر إلى قص شعرها بأكمله.

لم تجد “جادا” النكتة مضحكة، فصعد زوجها “ويل سميث” إلى المسرح وصفع “كريس” على وجهه ثم عاد إلى مقعده، ومن مكانه قال: “ابق اسم زوجتي بعيداً عن فمك القذر”، وسط دهشة كبيرة من الحضور، حيث ظهر الكثيرون من حضور الأوسكار في حالة ذهول بسبب هذه المشادة. كانت “جادا” قد أعلنت العام الماضي بسقوط شعرها بسبب إصابتها بمرض الثعلبة وقالت في فيديو نشرته عبر انستغرام: “تعلمون أنني كنت أعاني من داء الثعلبة. أنظروا إلى هذا الخط. سيكون من الصعب أن أخفيه، لذلك قررت أن أظهره أمامكم حتى لا تطرحوا أي أسئلة”.