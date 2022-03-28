ليبرون جيمس يحصد “راتزي لأسوأ أداء”.. حصة الأسد من نصيب “سبايس جام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عندما تسلم ليبرون جيمس الشعلة من مايكل جوردان لتصوير تكملة فيلم “سبايس جام”، كان على الأرجح يأمل في تحقيق نصر آخر، لكن ليس في جوائز “راتزي” الكوميدية التي تُمنح لأسوأ أفلام العام.

وقد فاز لاعب كرة السلة بجائزة راتزي عن فئة “أسوأ ممثل” لأدائه السيئ في فيلم “سبايس جام” الذي يمزج بين مشاهد الحركة الحية والرسوم المتحركة. ونال الفيلم حصة الأسد من جوائز “راتزي” لهذا العام، إذ حصد 5 جوائز منها جائزة “أسوأ فيلم” وجائزة “أسوأ ممثلة”.

وحفل توزيع جوائز “راتزي” هو نسخة سينمائية لمسرحية استعراضية خُصصت للأميرة ديانا. ولم تعمّر المسرحية الاستعراضية لأكثر من 33 عرضاً في برودواي.