"من أجمل البني آدمين وأخفهم ظلا".. أمير رمسيس ينعى عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج أمير رمسيس، الفنان الكبير عهدي صادق، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتب "رمسيس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "من أجمل البني آدمين وأخفهم ظلا اللي ممكن تقابلهم في حياتك، كنا دايما بنهزر إني ممكن آخد أدواره".

وتابع: "أنا صورت شوت بداله من ضهري بملابس الشخصية في سكوت ح نصور بعد ما هو مشي من التصوير ومحدش خد باله، سلام يا عهدي ح توحشنا".

الفنان عهدي صادق مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية استلزمت نقله المستشفى، ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 71 عاما.

عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر 1950، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: (ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، أم كلثوم، حضرة المحترم، يا رجال العالم اتحدوا، الفتوة).

وكان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل "نقل عام" الذي عرض مؤخرا وشارك في بطولته: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودي.