"صداقة جمعته بسعيد صالح وهذه أبرز أعماله".. معلومات عن عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عاما.

ومر الفنان عهدي صادق، حاليا بأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وتواجد بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى في حالة غير مستقرة.

نستعرض لكم معلومات عن عهدي صادق، في السطور التالية:

- من مواليد 16 نوفمبر 1950

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة.

- لم يقم بأدوار بطولة مطلقة في مسيرته الفنية.

- كشف في لقاء تليفزيوني على قناة "الحياة" مدى صداقته مع الفنان الراحل سعيد صالح التي امتدت خمسة عقود (خمسين عاما)، مؤكدا: "كان إنسانا صادقا، وفيه ناس كانوا بيتلخبطوا وبيندهوني بـ عهدي صالح".

- تابع صادق: "كان هدفنا الأساسي إننا نعمل مسرح جيد ومفيد للناس، وكنت لما أكون مزنوق في أي حاجة وأي موقف أو مفلس بروح لأخويا سعيد صالح".

- شارك في 244 عملا فنيا ما بين التليفزيون والسينما والمسرح.

- من أعماله التليفزيونية: (ليالي الحلمية) 1987، (رأفت الهجان ج1) 1987، (بوابة الحلواني) 1992، (أرابيسك) 1994، (حلم الجنوبي) 1995، (زيزينيا) 1997، (جحا المصري) 2002، (فارس بلا جواد) 2002، (الفتوة) 2020 .

- من أعماله السينمائية: (المتوحشة) 1979، (أنياب) 1981، (الكيف) 1985، (اليوم السادس) 1986، (شحاذون ونبلاء) 1991 ، (الطريق لمستشفى المجانين) 1992 وغيرها.

- آخر أعماله الفنية التي شارك فيها مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، ومن تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

- يشارك في رمضان 2022 بمسلسل"السر" بطولة حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي .