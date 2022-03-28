ابنة صلاح جاهين تعلن وفاة الفنان عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت سامية جاهين، ابنة الفنان صلاح جاهين، وفاة الفنان عهدي صادق، منذ قليل.

وكتبت "جاهين" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "عموعهدي صادق خلاص ارتاح، كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية، وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض".

وتابعت: "لكن مفيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي، هتوحشني أوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وإنت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط".

وكان الفنان عهدي صادق قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام استلزمت نقله المستشفى، بعد إصابته بآلام في الكلى.

الفنان عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر 1950، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: (ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، أم كلثوم، حضرة المحترم، يا رجال العالم اتحدوا، الفتوة).

وكان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل "نقل عام" الذي عرض مؤخرا وشارك في بطولته: محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي.