خالد الحلفاوي: "مكتوب عليا" مختلف عن "الوصية".. وحلقاته تحمل مضمونا للمشاهدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يخوض المخرج خالد الحلفاوي، سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، بالمسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" الذي يقوم ببطولته النجوم: أكرم حسني عمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا.

وتحدث الحلفاوي في بيان له، مؤكدا أنه يفضل في مسيرته تقديم أعمال كوميدية، مشيرا إلى أن الكوميديا محببة لقلبه ويستهويه التحديات الصعبة للكوميديا في الدراما.

تابع "الحلفاوي" أن ما يميز مسلسل "مكتوب عليا" مقارنة بمسلسل "الوصية" الذي أخرجه سابقا للنجم أكرم حسني، هو أن مسلسل "الوصية" كان لمجرد الضحك للضحك، ولكن مسلسل "مكتوب عليا" فكرة جديدة عبارة عن حدوتة مكتملة تدفع الجمهور لمشاهدتها، وتحتوي على مضمون يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة بخلاف كونه مسلسل كوميدي.

وأوضح الحلفاوي أنه سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مشيرا أن أغلبهم قد تعاون معهم من قبل في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، موضحا أن من الفنانات اللاتي يعمل معهم لأول مرة هنادي مهنا، وقال: "حقيقة هنادي فنانة موهوبة وملتزمة جدا وتساعدني في العمل دائما، وتقوم بتحريك المجاميع وتعليمهم الرقص في عدد من المشاهد".

وعن تعاونه الثالث مع المنتج كريم أبو ذكري، كشف الحلفاوي أنه تجمعهما علاقة تفاهم كبيرة جدا منذ أول عمل تعاونوا فيه وهو مسلسل "الوصية"، ومن بعده مسلسل "حلوه الدنيا سكر"، مشيرا أن "كريم" يوفى كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح أي عمل من إنتاجه، ولا يستسهل الأمور.

واختتم حديثه قائلا: "كريم منتج فنان ولديه رؤية في كافة التفاصيل ويهتم بخروج العمل بالشكل اللائق والمناسب للجمهور"، وتمنى أن يحقق العمل نجاح جماهيري يعوض تعب فريق العمل بالكامل.

وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليّا" في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل "مكتوب عليّا" هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل "الوصية"، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

مسلسل "مكتوب عليّا" بطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.