الثلاثاء.. القومي للسينما يقيم احتفالية "الطفل اليتيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل "احتفالية الطفل اليتيم" الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء ٢٩ مارس.

وقال الكاتب مجدى الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي، إن الاحتفالية تفتتح بفقرة التنورة في مدخل المركز ثم فقرة الساحر والأراجوز، كذلك سيتم توزع هدايا للأطفال المشاركين في الاحتفالية.

ومن المقرر أن تختتم الاحتفالية بإقامة ورشة للرسم والفن التشكيلي للأطفال بمشاركة مجموعة من فناني المركز القومي للسينما ومركز ثقافة الطفل.

تقام الاحتفالية بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بشارع الهرم والدعوة عامة للحضور.