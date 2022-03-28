بيونسيه تفتتح حفل الأوسكار بأداء مبهر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 10:35 صباحًا

أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 داخل ملاعب التنس الشهيرة في مدينة كومبتون.

وبأداء مبهر، افتتحت النجمة العالمية بيونسيه، الأحد،الحفل حيث قدّمت المغنية، التي رُشحت أيضاً لجائزة الأوسكار، أداءً مميزاً وسط عدد من راقصي الحفل، وبصحبة ابنتها “بلو أيفي” البالغة من العمر 10 أعوام، مرتدين ملابس كرة التنس الخضراء.

وأدت أغنيتها “Be Alive” من فيلم “King Richard” بطولة النجم ويل سميث، وهو السيرة الذاتية لريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

كذلك، كتبت نجمة موسيقا البوب أغنية “Be Alive” خلال فيلم “كينج ريتشارد” الذي يتناول قصة صعود بطلتي كرة المضرب الشهيرتين سيرينا وفينوس وليامز ويؤدي فيه الممثل ويل سميث دور والدهما ومدربهما.

ونافست بيونسيه على فئة أفضل أغنية أصلية مع المغنية الشابة بيلي إيليش، المرشحة لهذه الفئة عن أغنية “No Time to Die” من فيلم “جيمس بوند”، والتي حصدتها الأخيرة.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، الأحد، في مسرح “دولبي” بلوس أنجلوس، في تمام الساعة 12:00 ليلاً (بتوقيت جرينتش)، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.