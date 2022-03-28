اعترفت بخيانتها له على الهواء.. من هي زوجة ويل سميث التي ضرب كريس روك بسببها على مسرح الاوسكار؟ وما سبب تساقط شعرها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 09:57 صباحاً - تصدر الممثل الامريكي ويل سميث الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد ردة فعله ,على خشبة مسرح توزيع جوائر الاوسكار حيث بادر إلى صفع زميله الفكاهي كريس روك بسبب دعابة عن زوجته جادا بينكيت سميث.

وكان كريس روك الذي شارك في تقديم الأمسية أطلق لتوه دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

من هي جادا بينكيت سميث؟

جادا بينكيت سميث هي ممثلة ومطربة ومؤلفة وسيدة أعمال تحمل الجنسية الأمريكية حيث ولدت ونشأت في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ولكنها تقيم حاليًا في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا، وتعتبر واحدة من أشهر سيدات الأعمال بأمريكا حيث تمتلك مؤسسة تجارية ضخمة خاصة بها، الجدير بالذكر أن أصول وجذور جادا ترجع إلى دولة إفريقية ولكن لم يتمّ التصريح عنها.

وكان الثنائي ويل سميث وجادا بينكيت قد تزوجا عام 1997 ولديهما طفلان،بعد ان كانا قد تواعدا لأول مرة في عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أن ويل سميث كان متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في نفس العام، أصبحت علاقته بجادا رسمية حيث أعلنا زواجهما لاحقا.

اعترفت بخيانة ويل سميت على الهواء

في برنامجها “حديث المائدة الحمراء”، اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي الشهير ويل سميث لزوجها بأنها خانته وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست السينا.

وقالت جادا لسميث إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا، وأضافت: “كنا منفصلين. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوغستوس”. واستحثها سميث على مواصلة الحديث، متسائلاً “ارتباط؟ علاقة؟”. فأجابت، قائلة “كنت أشعر بالكثير من الألم، وكنت مكسورة للغاية “.

وبررت بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا.

وأكدت بينكيت البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوغست انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، وأنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى “الحب غير المشروط”، مضيفة: “لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنًا” بحسب موقع “بي بي سي عربي”.

بدوره، قال ويل سميث إنه لم يكن متأكداً مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: “لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء”.

سبب تساقط شعر جادا بينكيت سميث

وكانت قد شاركت جادا بينكيت سميث فيديو مع متابعيها تحدثت فيه عن مرضها، وهي التي كانت قد كشفت في عام 2018 عن إصابتها بداء الثعلبة.

قالت جادا التي تبلغ الخمسين من العمر في الفيديو متحدثة عن تساقط شعرها بسبب هذا المرض : “الآن في هذه المرحلة لا يمكنني إلا أن أضحك”، مشيرة بيدها إلى مكان يظهر تساقط الشعر و قالت إنه ظهر “فجأة في يوم من الأيام”.

وتابعت قائلة : “تعلمون أنني كنت أعاني من داء الثعلبة.. أنظروا إلى هذا الخط هنا … وسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي لإخفائه ، لذلك قررت أن أظهره أمامكم حتى لا تطرحوا أي أسئلة “.

وتابعت جادا حديثها مع الجمهور مشيرة أنها ستصبح مع هذه الثعلبة صديقتين لفترة معينة، وأنها قررت التخلي عن شعرها بطلب من إبنتها ويلو التي تبلغ 21 من عمرها وذلك لأنه حان الوقت للتخلي عن شعرها.