“كسر عضم”.. الصراع بين الخير والشر في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة السورية كاريس بشار في بطولة المسلسل الدرامي السوري “كسر عضم” الذي يُعد بأنه من أقوى وأبرز الأعمال التي ستتنافس في السباق الرمضاني الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.

يتناول المسلسل الصراع بين الخير والشر ومحاربة الفساد وهو من إنتاج “كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني والتوزيع” للمنتج اياد ابرهيم نجار وكتابة علي معين صالح ومعالجة درامية لرانيا الجبان واخراج رشا هشام شربتجي.

ويضم مسلسل “كسر عضم” مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية وأبرزهم كاريس بشار، قمر خلف، لورا أبو أسعد، رشيد عساف، فراس إبراهيم، محمود نصر وسواهم.

يذكر أن بطلة المسلسل كاريس بشار كانت قد كشفت منذ أيام عن البوستر الدعائي للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وتفاعل المتابعون معها وباركوا لها بهذا العمل الجديد، متمنين لها التوفيق والنجاح.