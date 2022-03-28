شاهد.. ويل سميت يضرب كريس روك على مسرح الأوسكار بسبب دعابة عن زوجته!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 08:47 صباحاً - لكم الممثل الامريكي ويل سميث، زميله الممثل كريس روك على مسرح الأوسكار فيما انقطع الصوت بعد ذلك، وذلك على خلفية سخرية كريس روك من جادا سميث زوجة ويل سميث.
وعلى الرغم من أن الموقف كاد وكأنه دعابة إلا أن لكمة ويل كانت حقيقية حيث قام سميث بعدها بالصراخ “ابق اسم زوجتي بعيدا عن فمك”.
غير ان الممثل قام بعدها “بالاعتذار باكيا من الأكاديمية” (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار)، وذلك بعدما أثار ذهولا لدى الحاضرين في القاعة إثر اعتلائه المسرح في حالة استياء لتوجيه صفعة للفكاهي كريس روك بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جادا بينكت سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافةىوقال “الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة”
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