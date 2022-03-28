سألوا محمد فؤاد عن سر كراهيته للفنان محمد هنيدي.. فصدم الجميع بإجابة غير متوقعة!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 08:47 صباحاً - الفنان المصري محمد فؤاد، حل في وقتٍ سابق، ضيفًا على برنامج “100 سؤال” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، ويعرض على قناة الحياة المصرية.

ولم يتردد محمد فؤاد في الإفصاح عن عمره الحقيقي، حيث قال أنه يبلغ 53 سنة، وأضاف فؤاد أن محمد هنيدي مستحيل أن يكون أكثر نجومية منه.

وأكد النجم المصري أنه من اكتشف محمد هنيدي، أحمد حلمي ومي عز الدين لكنهم لا يعترفون بذلك في الصحافة، وهو ما يجعله غاضب من ذلك، مضيفاً أنه من المستحيل أن يعمل مع محمد هنيدي مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.

وعن مشاركة هنيدي معه فيلم “إسماعيلية رايح جاي” قال فؤاد في لقاء آخر، “كنت بشيل مشاهد مني وأحطهاله، بس مش عارف هو فهم دا صح ولا غلط”.

قصة أزمة بين محمد فؤاد وهنيدي بعد “إسماعيلية رايح جاي”.. نجاح الفيلم بسبب من؟

حقق فيلم «إسماعيلية رايح جاي» نجاح كبير وقت عرضه عام 1997م منذ ما يقرب من 25 عامًا، وشهد العمل إنطلاق عدد كبير من النجوم وقتها، ووضعهم على طريق البطولة المطلقة، بعدما حقق إيرادات وصلت لـ 28 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا في هذه الوقت لم يصل إليه أي فيلم آخر.

محمد فؤاد ومحمد هنيدي وخالد النبوي – بفيلم إسماعيلية رايح جاي 1997م

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي أن هناك خلافا قويًا بين والفنانين محمد فؤاد ومحمد هنيدي، بعد تقديمهما فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، وقال أن السبب في الخلاف يعود إلى اعتبار السينمائيين في ذلك الوقت أن محمد هنيدي هو السبب في نجاح الفيلم الذي تعود فكرته لمحمد فؤاد، حتى إن واحدة من أكبر شركات الإنتاج تعاقدت مع الفنان محمد هنيدي الذي لم يكن مشهوراً وقتها من أجل تقديم عدد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً.

ذلك الأمر أغضب محمد فؤاد، حسبما أكد الشناوي، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة أخذ يتحدث في الصحف عن المقارنة بينه وبين محمد هنيدي، وشبه الأمر بالتعاون بين عبدالحليم حافظ وعبدالسلام النابلسي، حينما كان الثنائي يتعاون في فيلم واحد، ففؤاد هو حليم بطل الفيلم الذي يتواجد الجمهور من أجله، بينما النابلسي هو المساند الذي يقدم بعض الأمور المضحكة، وهو ما يقوم به هنيدي.

نجاح هنيدي في الفيلم، ومن بعده “صعيدي في الجامعة الأميركية“، حوله إلى واحد من نجوم الشباك، وهو ما أغضب فؤاد حسبما يرى الشناوي، لذلك قام فؤاد بالتعاطي مع الأمر من خلال تقديم نجوم آخرين، حيث تعاون مع أحمد حلمي في “رحلة حب”، وكذلك قدم رامز جلال في “غاوي حب”، من أجل الرد على الأمر.

واختتم الشناوي حديثه بأنه لولا ممارسة محمد فؤاد لنجوميته في تلك الأزمة وقتها، ربما لم يكن محمد هنيدي سيسطع نجمه.

فيلم “إسماعيلية رايح جاي” كان من بطولة النجوم: محمد فؤاد، محمد هنيدي، خالد النبوي، حنان ترك، عزت أبو عوف، حمدي غيث، كريمة مختار، وآخرين وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج كريم ضياء الدين.

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