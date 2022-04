شكرا لقرائتكم خبر عن جين كامبيون تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها The Power of the Dog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت المخرجة جين كامبيون بجائزة أفضل مخرج عن فيملها The Power of the Dog ، لتكون أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لجائزة أفضل مخرج ، و ثالث امرأة تفوز بجائزة الأوسكار في هذه الفئة، فيما فازت أغنية No Time to Die بجائزة أوسكار أفضل أغنية . وفي سياق متصل وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة. وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم. كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.