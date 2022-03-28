أمير كرارة وشيرين رضا وكهربا وغيرهم.. 25 ضيفا في "حبر سري" رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تقدم الإعلامية أسما إبراهيم، نسخة جديدة من برنامج "حبر سري" في رمضان على قناة "القاهرة والناس"، في رمضان 2022.

ويستضيف برنامج "حبر سري" في رمضان 2022، 25 ضيفا من نجوم الفن والرياضة خلال الموسم الرمضاني، وأبرزهم: أمير كرارة، وشيرين رضا، وسوسن بدر، وحنان مطاوع، وعمرو يوسف، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وكهربا، وكريم فهمي، ووائل جسار.

وسجلت أسما إبراهيم، حتى الآن 15 حلقة من برنامج "حبر سري".

وتقدم قناة "القاهرة والناس"، في الموسم الرمضاني مجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات ستعلن القناة تباعا عنها خلال الأيام المقبلة.