حنان مطاوع: مش بروح بيتي بسبب تصوير مسلسل "وجوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة حنان مطاوع، سعادتها الكبيرة بالقيام ببطولة مسلسل "وجوه" في موسم مسلسلات رمضان 2022، قائلة: "مرعوبة من التجربة وخوض البطولة في شهر رمضان، لكن مستمتعة بالمسلسل وسيباها على الله، ولا أفكر في المنافسة، ومش عايزة أفكر فيها، واللي فارق معايا أقدم حاجة حلوة ومختلفة".

وأوضحت مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض على "القاهرة والناس"، أن مسلسل "وجوه" عبارة عن مسلسلين مختلفين كل مسلسل 15 حلقة، ولكن يوحد بينهما رابط مشترك، معلقة على التجربة قائلة: "أنا حبيت الشخصية قوي واشتغلت بمزاج قوي".

وعن موعد انتهاء تصوير مسلسل "وجوه" ردت قائلة: "الشخصية صعبة وأخذت مني مجهود، وأنا مش بروح بيتي، ويعتبر أنا في معسكر بسبب المسلسل، وإحنا بنصور حاليا في العين السخنة، وأنا متبهدلة وببهدل أمي وأسرتي معايا، ولكن بحب يبقوا معايا عشان اطمن".

وتخوض النجمة حنان مطاوع سباق دراما رمضان 2022، بمسلسل "وجوه" ويشارك في بطولته: محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل وغيرهم.