على الهواء.. ويل سميث يصفع كريس روك في الأوسكار لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حركة مفاجئة ورد فعل غير متوقع، قام الفنان ويل سميث بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والمُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل، جاءت نتيجة لسخرية كريس من "تسريحة" شعر زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.

جدير بالذكر أن ويل سميث أحد المرشحين لجائزة أوسكار فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".