كينيث براناه يفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "Belfast" في أوسكار 94

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نال فيلم "Belfast" جائزة أفضل سيناريو أصلي في حفل توزيع جوائز أوسكار 94، وهو من تأليف وإخراج كينيث براناه.

وفازت مصممة الأزياء جيني بيفان، بجائزة أفضل تصميم أزياء في نسخة الأوسكار الرابعة والتسعين، عن فيلم "cruella"، وهو فيلم جريمة كوميدي أمريكي.

وحصل الفيلم الياباني drive my car، على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار النسخة 94.

بينما فاز تروي كوتسور بجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "CODA"، وبحصوله على الجائزة يصبح أول رجل أصم يفوز بجائزة الأوسكار.

الفيلم من تأليف وإخراج سيان هيدر، بطولة إيمليا جونز، تروري كوتسور، دانيال دورانت، جون فيوري، لوني فارمر.

وذهبت جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة إلى encanto- السحر، العمل تأليف وإخراج جاريد بوش، وتشاريس كاسترو سميث.

فيما واصل فيلم Dune حصد جوائز الأوسكار في النسخة الرابعة والتسعين، والمُقام حفلها الآن في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، إذ ضم لرصيد الأربع جوائز التي حصل عليها ببداية الحفل، وهي: أفضل إنتاج، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مونتاج، وأفضل صوت، جائزتين جديدتين: أفضل تصوير وأفضل مؤثرات بصرية.

الفيلم من إخراج دينيس فيلنوف، بطولة تيموثي شالاميت، زيندايا، ريبيكا فيرجسون، أوسكار إيزاك، جايسون موموا، جوش برولين.

كانت الممثلة أريانا ديبوز، فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها الاستثنائي في فيلم "west side story"، وذلك في حفل النسخة الرابعة والتسعين المُقام حاليا في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

بينما فاز الفيلم الأمريكي "عيون تامي فاي" بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر في حفل توزيع جوائز الأوسكار بالنسخة الرابعة والتسعين، والمُقام حاليا في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

"عيون تامي فاي" سيرة ذاتية إخراج مالكر شوالتر، تأليف أبي سيلفيا، بطولة جيسيكا شاستاين، وأندرو جارفيلد.

واستقبلت السجادة الحمراء حفل الأوسكار في نسخته الـ94 عدد من أبرز نجوم العالم، بعضهم يتنافس على جوائز الحدث الفني الأهم في العالم، والبعض الآخر يحرص على ألا يفوته حضور الحفل حتى لو كان خارج المتنافسين.

وكان من أبرز الحضور حتى الممثل العالمي أندرو جارفيلد الذي ينافس في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم تك تك بوم، والمغنية الأمريكية زيندايا، الممثلة جاسيكا شاستاين، الممثلة ريجينا هول، الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت.

كما وصلت صوفيا كارسون، نيكول كيدمان، ريكي تومسون.

ويتنافس على أفضل فيلم في أوسكار 2022، أفلام: CODA - King Richard - Licorice Pizza - Belfast - Don’t Look Up - Drive My Car - Dune - The Power of the Dog - West Side Story - Nightmare Alley.

ويتنافس على أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2022، الفيلم الياباني Drive My Car، الفيلم الدنماركي Flee، الفيلم الإيطالي The Hand of God، الفيلم البوتاني Lunana: A Yak in the Classroom، الفيلم النرويجي The Worst Person in the World.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.