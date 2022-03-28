الوصية الأخيرة للفنان أحمد حلاوة تبكي قلوب المصريين.. لن تصدق ماذا قال؟ – «فيديو»

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 06:50 صباحاً - فنان شامل لم يختلف أحد مجالسيه أو الشباب الذين عملوا إلى جواره على موهبته الفذة على المسرح والشاشتين الكبيرة والصغيرة، بصمة واضحة تركها الممثل المصري القدير أحمد حلاوة (7 يناير/كانون الثاني 1949- 25 مارس/آذار 2022) في كل فيلم ومسلسل ومسرحية شارك فيها.

ويوم الجمعة الماضي الموافق 25 مارس، غيّب الموت عن عالمنا الفنان أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عاماً، تاركاً سجلاً حافلاً بالأعمال الفنية المميزة في مشوار زامل فيه كبار النجوم.

وبعد وفاته هتم الكثير من الجماهير بمعرفة وصية الراحل أحمد حلاوة التي تركها قبل أن يغادر الحياة، حينما استشعر أن رحلته قد انتهت بعد تملك فيروس كورونا من جسده وتدهور حالته الصحية إثر مضاعفاته.

وصية الفنان أحمد حلاوة

كشف شقيق الفنان أحمد حلاوة عن وصية الراحل له ولأسرته، خلال لقاء مع Et بالعربي عقب انتهاء مراسم جنازة أحمد حلاوة التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم، قائلة: “وصيته لنا ألا نفترق أخواته وأولاده وأحفاده يظلوا معا دائما”.

وعبر شقيق أحمد حلاوة أن الشائعات التي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي كثيرًا قبل وفاته وما يكتب يزعجهم كثيرا مطالبا الجميع بالتوقف عن نشر وترويج تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وحول وصيته الأخيرة، قال: “لم يترك وصية مكتوبة ولكن توجد تقاليد في العائلة، ويتم اتباعها دائماً في حالات الوفاة”.

وكذلك ناشد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الصحفيين بالحصول على المعلومات منه ومن النقابة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية انتشرت شائعات كثيرة عن وفاة فنان وهو ما يسبب القلق لأسرته، مضيفًا أن آخر مكالمة جمعته بالفنان الراحل أحمد حلاوة وقال: اتصل بي قبل أيام من الوفاة وكذلك اتصل بالفنانة نهال عنبر وكان في صحة جيدة، ولكن هذه مشيئة الله.

جنازة الفنان أحمد حلاوة

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد كشف موعد صلاة الجنازة على الفنان أحمد حلاوة قائلًا:” “تقام صلاة الجنازة على الفنان أحمد حلاوة بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر”.

وعقب إنتهاء صلاة الجنازة بدقائق، توجه الجثمان لمثواه الأخير إلي مدافن الأسرة بصلاح سالم، وحضر لتأدية صلاة الجنازة كل من نقيب المهن التمثلية أشرف زكى الفنانة دنيا شمير غانك، وزوجها الإعلامي رامى رضوان و الفنان إيهاب فهمى، ونهال عنبر وسامح الصريطى، لتأدية صلاة الجنازة علي الفقيد أحمد حلاوة، بمسجد المجمع الاسلامى بمنطقة الشبخ زايد.

معلومات عن أحمد حلاوة:

الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت الجمعة الماضية، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص إتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم “ليوناردو دافنشي” القاهرة تخصص ديكور.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ودبلوم الدراسات العليا عام 1990، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي ببوخارست في المسرح المصري المعاصر عام 1994.

من أشهر الأعمال المسرحية التي قدمها: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، كلام فارغ، إيزيس.

نورت