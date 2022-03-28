شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المغربى "جرادة مالحة" بسينما الهناجر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادى سينما البحر المتوسط اليوم الاثنين في السابعة مساء الفيلم المغربى "جرادة مالحة" فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوى.

"جرادة مالحة" من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه فى التأليف عدنان موحجة، ويشارك فى بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبدالرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.

يروى فيلم "جرادة مالحة" قصة "رانيا" شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها فى قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة، فحُرمت "رانيا" بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

شارك الفيلم فى المسابقة الرسمية للدورة السابعة والثلاثين الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصد جائزة أفضل مخرج فى مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط.

كما فاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائى من مهرجان تورونتو فيلم تشانل ، كما عرض فى عدة مهرجانات منها؛ بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومهرجان أمستردام، ومهرجان الرباط لسينما المؤلف، ومهرجان ديربان بجنوب إفريقيا، ومهرجان مونتريال، ومهرجان أبوجا السينمائى فى نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.