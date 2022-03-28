شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا ديبوز تفوز بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الممثلة أريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، حيث حضر عدد من النجوم واللافت للنظر هو سيطرة اللون الأسود علي أغلب الفساتين حتى الأن، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.