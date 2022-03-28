شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يعتذر للأكاديمية عن ضربه لكريس روك باكيا بعد فوزه بأول أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمي ويل سميث خلال حديثه علي مسرح الأوسكار بعد فوزه بأول أوسكار في حياته أفضل ممثل، إن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة وأن ريتشارد ويليامز الذي جسد دوره بفيلم King Richard ، كان مدافعًا شرسًا عن عائلته، موجها الإعتذار للأكاديمية عن ضربه لكريس روك علي المسرح وللمرشحين للجائزة وبكى ويل علي المسرح ليلقي عاصفة من التصفيق.

وأضاف سميث خلال خطابه إن نهض دينزل واشنطن تحدث معه وقال له، كن حذرًا ، عندها يأتي الشيطان من أجل، وذلك تعليقا علي قيام ويل سميث بضرب كريس روك والذي سخر من جادا سميث زوجته

وفي سياق متصل وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.