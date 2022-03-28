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برادلى كوبر يصطحب والدته لحفل الأوسكار.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - اصطحب النجم العالمي برادلي كوبر، والدته الى حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ 94، المقام حالياً على مسرح دولبي في هوليوود، وسرعان ما حظي باهتمام بالغ من قبل وسائل الاعلام العالمية حيث إنه تربطه بوالدته علاقة قوية ويظهر بصحبتها في الكثير من المحافل العالمية، وارتدى كوبر بدلة كلاسيكية باللون الأسود، بينما ارتدت والدته فستان باللون الأسود وجاكت سواريه باللون السيلفر.

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

 

أفضل فيلم

"Belfast"

 

"CODA"

 

"Don't Look Up"

 

"Drive My Car"

 

"Dune"

 

"King Richard"

 

"Licorice Pizza"

 

"Nightmare Alley"

 

"The Power of the Dog"

 

"West Side Story"

 

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

 

 اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

 

 جودي دانش عن فيلم Belfast

 

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

 

 أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

 

 

 

 

أفضل ممثل مساعد

 كيران هايندز عن فيلم Belfast

 

 تروي كوتسور عن فيلم CODA

 

جيسي بليمنز عن فيلم  The Power of the Dog

 

 جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

 

 كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

 

 

 

 

 أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

 

"Flee"

 

"Luca"

 

"The Mitchells vs. The Machine"

 

"Raya and the Last Dragon"

 

 

 

 

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

 

"Don't Look Up"

 

"King Richard"

 

"Licorice Pizza"

 

"The Worst Person in the World"

 

COSTUME DESIGN

 

"Cruella"

 

"Cyrano"

 

"Dune"

 

"Nightmare Alley"

 

"Westside Story"

 

 

 

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

 

"Flee"

 

"The Hand of God"

 

"Lunana: A Yak in the Classroom"

 

"The Worst Person in the World"

 

 

 

 

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

 

"Encanto"

 

"Belfast"

 

"No Time to Die"

 

"Four Good Days"

 

 


برادلى كوبر ووالدته

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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