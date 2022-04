شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يصطحب والدته لحفل الأوسكار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب النجم العالمي برادلي كوبر، والدته الى حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ 94، المقام حالياً على مسرح دولبي في هوليوود، وسرعان ما حظي باهتمام بالغ من قبل وسائل الاعلام العالمية حيث إنه تربطه بوالدته علاقة قوية ويظهر بصحبتها في الكثير من المحافل العالمية، وارتدى كوبر بدلة كلاسيكية باللون الأسود، بينما ارتدت والدته فستان باللون الأسود وجاكت سواريه باللون السيلفر.

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

أفضل ممثل مساعد

كيران هايندز عن فيلم Belfast

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"