الممثل الأصم تروي كوتسور يفوز بجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن CODA

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القاهرة - سامية سيد - فاز الممثل الأصم تروي كوتسور بجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في CODA

وفي سياق متصل وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.