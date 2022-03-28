شكرا لقرائتكم خبر عن "بلا خيبة" أغنية جديدة للمطربة بوسي متوقع طرحها بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر المطربة بوسى لأغنية جديدة بعنوان "بلا خيبة" من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع عمرو الخضرى، ومهندس صوت ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها فى عيد الفطر المقبل.

كان الحاج محمد والد الفناة بوسى قد علق على الخلاف الذى نشب بينه وبين ابنته الفنانة بوسى فى تصريحات للفنان سعد الصغير، مؤكدا أنه يعتمد على نفسه منذ أكثر من 21 عاما ويحضر مأكله ومتطلبات الحياة وحيدا، قائلا: "بقالى 21 سنة عايش لوحدى".

وروى تفاصيل آخر لقاءاته مع ابنته فى فيلتها فى منطقة حدائق الأهرام، حيث أعطته 8 آلاف جنيه لسداد ديونه ولكنها ابتعدت عنه بسبب مشاكلها الخاصة والقضايا ووجودها خارج البلاد والعدم القدرة على التواصل معها.

وفى النهاية حرص أن يوجه اعتذارا لابنته المطربة بوسى، وطالبها أن تغفر له ما فعله تجاهها، وأن تقبل مقابلته قريبا حتى تصفى الأمور بينهما.