شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار 2022.. مشاجرة بين ويل سميث وكريس روك ودينزل واشنطن يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأمر بالفعل ليس مزحة، حيث تشاجر ويل سميث وكريس روك خلال البث التلفزيوني للأوسكار عام 2022، حيث أطلق كريس روك مزحة عن جادا سميث زوجة ويل سميث حول حلق شعرها، وهو ما استفز ويل سميث ليصعد على المسرح ويلكم كريس على وجهه، ويعود مرة أخرى إلى مقعدة صارخا "اسم زوجتي بعيدا عن فمك".

وصعد ديدي مقدم الفقرة التالية وحاول علاج الموقف، حيث قال سنحل الأمر كأسرة معا، ثم خرجت مخرج الحفل إلى فاصل إعلاني لينهض دينزل واشنطن سريعا للتحدث مع سميث علي انفراد.

وكان قد لكم الممثل ويل سميث زميله الممثل كريس روك على مسرح الأوسكار فيما انقطع الصوت بعد ذلك، وذلك علي خلفية سخرية كريس روك من جادا سميث زوجة ويل سميث.

وعلى الرغم من أن الموقف كاد وكأنه مزحة إلا أن لكمة ويل كانت حقيقة وانقطاع الصوت أكد أن الأمر حقيقيا وليس مجرد "هزار".

وفي سياق متصل وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.